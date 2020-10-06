Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 6 октября 2020 года

Алексей Навальный Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным на 6 октября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального остается стабильным. Политик проходит реабилитацию после лечения в немецкой клинике "Шарите".

Россия будет добиваться истины в ситуации с Навальным. Об этом накануне заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он добавил, что "отравляющие вещества" в анализах оппозиционера не смогли найти медики клиники "Шарите".

- Сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы – сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали, - задался вопросом Лавров.

К обсуждению вопроса также подключились в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Пресс-служба организации опубликовала данные о том, как получила запрос от России по Навальному.

- Он [генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас] заверил власти Российской Федерации в том, что технический секретариат готов предоставить запрошенные экспертные знания и что группа экспертов может быть развернута в кратчайшие сроки, - уточняется в заявлении.