Генсекретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев заразился коронавирусом

Умар Кремлев. Фото: инстаграм umar_kremlev

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в понедельник, 5 октября, сдал тест на наличие коронавируса. Согласно результатам анализов, он заразился COVID-19.

Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Об этом он написал в посте в Инстаграм.

- Хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат! Сейчас я прохожу курс лечения, моё состояние стабильное. Скоро вернусь к работе с новыми силами, - заявил Кремлев.

Также он призвал всех заботиться о своем здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей.