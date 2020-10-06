У переболевших ОРВИ могут быть антитела к коронавирусу

Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать все приписанные эпидемиологические меры связанные с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре 5 октября заявили, что исследования американских ученых показывают, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2.

Но при этом в ведомстве отметили, что пока исследователи не могут точно ответить, насколько такой иммунитет будет эффективен.

Также специалисты не уверены в том, что антитела к коронавирусу появляются у переболевших гриппом, сообщает РИА новости.

Специалисты подчеркивают, что даже переболев коронавирусом человек может быть носителем инфекции.

Роспотребнадзор также напомнил о необходимости соблюдать все приписанные эпидемиологические меры связанные с коронавирусом. Ношение масок и перчаток является лучшей защитой от новой инфекции.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Власти стран по всему миру миру приняли решение ввести карантинные меры, чтобы сократить численность инфицированных коронавирусом.

На данный момент новой инфекцией заразились свыше 34 миллионов человек на планете, а жертвами коронавируса стали более одного миллиона.