Россия, Франция и США выпустили трехстороннее заявление по Карабаху

Сопредседателей Минской группы ОБСЕ в очередной раз призвали Армению и Азербайджан прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 5 октября, МИД РФ опубликовал документ, согласно которому главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США выпустили трехстороннее заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Майк Помпео «самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами», сказано в заявлении.

«Недавние нападения, целью которых, предположительно, являлись гражданские объекты — как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорнокарабахского конфликта, — а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе», — говорится в документе.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в очередной раз призвали Армению и Азербайджан прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

Армения и Азербайджан возобновили вооруженный конфликт 27 сентября. Власти двух стран заявляют, что первым наступление начал противник.

Территориальный конфликт длиться более 30 лет. Он начался в 1988 году после того, как Азербайджанская ССР потеряла контроль над Нагорным Карабахом.