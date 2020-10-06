Видео с места смертельного ДТП со звездой "Холостяка" Викторией Коротковой появилось в сети

Модель Виктория Короткова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Авария с участием звезды популярного шоу "Холостяк" и модели Викторией Коротковой произошла ночью 6 октября в центре Москве.

На Кутузовском проспекте Виктория ехала на "Гелендвагене" и не заметила мужчину, который перебегал дорогу, сообщил kp.ru источник.

Тем временем, по информации "Пятого канала", в авто, за рулем которого находилась девушка, от сильного удара сработала подушкой безопасности. В результате модель получила сотрясение мозга.

Напомним, Короткова стала известной и популярной после съемок в "Холостяке", но тогда Егор Крид предпочел красавице-шатенке Дарью Клюкину. К слову, сама модель старается не распространяться о своей личной жизни. В прошлом году, в интервью для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" девушка призналась, что у нее уже есть молодой человек, но раскрывать имя избранника не стала.

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