В России сократили зарплаты более четырем миллионам россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России за второй квартал 2020 года 4,6 миллионов официально трудоустроенных граждан столкнулись с урезанием заработной платы. Такая, казалось бы большая цифра, означает, что это всего 6,2% от общего числа рабочего населения страны.

Работодателям пришлось пойти на "урезку" сумм заработных плат из-за эпидемии коронавируса. К слову, это самое максимальное значение с 2013 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.