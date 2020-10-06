Кинотеатр «КАРО» не может быть оштрафован после мониторинга Роспотребнадзора Фото: Алиса ТИТКО

Кинотеатр «КАРО» в ТРК «Атриум» в Москве не может быть оштрафован, заявляют администраторы.

Сообщается, что 5 октября специалисты Роспотребнадзора прибыли в кино для выявления возможных нарушений. По результатам рейда проверяющие составили протокол. Там отразили соблюдение в кинотеатре "длинного перечня требований по профилактике коронавирусной инфекции".

Отмечается, что в кинотеатре были антисептики, а также проводились санитарные обработки, присутствовала социальная разметка и многое другое. Таким образом, "недочеты" Роспотребнадзора были неверно истолкованы СМИ как нарушения.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Москве продолжается проверка кинотеатров. Рейды по общественным местам столицы проводятся с середины мая. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочно-перчаточного режима в супермаркетах, кафе, ночных клубах, салонах красоты. Корреспондент "КП" также приняла участие в рейде и посмотрела, как сотрудники ведомства проводили рейд. Недочеты по итогам проверки были выявлены в кинотеатре сети КАРО в торговом центре "Атриум".