Для выплат по ОСАГО планируют ввести онлайн-оформление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России представителей страховых компаний планируют обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Этот законопроект, разработанный депутатами Государственной думы РФ, уже получил одобрение в Минфине.

В ведомстве отмечает, что авторам инициативы нужно более четко проработать возможные риски при использовании электронного документооборота. Также среди замечание, с которым ознакомились "Известия", необходимость грамотной оценить расходов операторов информационных систем на их доработку.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по действующему законодательству потерпевший должен либо лично, либо по почте предоставлять страховщикам все необходимые документы в бумажном виде. Теперь предложенный законопроект исключает эту обязанность.

Ко всему этому он позволяет осуществлять осмотр автомобиля страховщиком на расстоянии - путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами.