Названы главные причины проблем дольщиков Фото: Влад КОМЯКОВ

Выгодно вложить свои средства в покупку жилья, особенно когда речь идет о строящихся домах, всегда трудно. В Следственном комитете РФ раскрыли главные причины проблем людей, которые по воле случая, невнимательности и незнании становятся дольщиками.

Как отмечают в ведомстве, основные причины заключаются в том, что большие суммы денег, "находятся в обороте в сфере жилищного строительства и масштабное госфинансирование этой отрасли привлекают внимание многочисленных преступных групп".

Такие преступления определенно являются умышленные, их цель - украсть деньги граждан, пишет "Российская газета".