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Похудевшая на 55 килограммов женщина дала три главных совета тем, кто мечтает скинуть лишнее

Теперь Джорджи Карлтон не стыдно за то, как она выглядит
Юлия КЕКОВА
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Похудевшая на 55 килограммов женщина дала три главных совета тем, кто мечтает скинуть лишнее

Похудевшая на 55 килограммов женщина дала три главных совета тем, кто мечтает скинуть лишнее

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как похудеть, что есть и как себя мотивировать - основные вопросы тех, кто стремится к идеальной фигуре в надежде избавиться от ненавистных килограммов. Американка Джорджия Карлтон, похудевшая на 55 килограммов, раскрывает главные советы тем, кто хочет привести себя в форму.

По ее словам, самое сложное - вовремя собраться и взять себя в руки, но в какой-то момент осознание "нужно похудеть" приходит само. Для Джорджи "звоночком" стали боли в коленях.

Среди главных рекомендаций американка называет правильное питание, наблюдение за всем съеденным и занятия спортом, сообщает Today.