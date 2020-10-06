Мужчина попросил шесть миллионов долларов для выдуманных компаний из «Игры престолов» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст США обвинил 38-летнего жителя Северной Каролины в мошенничестве и незаконных денежных операциях. Он пытался получить кредиты на сумму более шести миллионов долларов для выдуманных компаний.

Сообщается, что их названия перекликаются со знаменитым сериалом "Игра престолов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оказалось, что Тристан Бишоп Пэн подал заявки на льготные кредиты в рамках поддержки экономики в период пандемии коронавируса, сообщает 360tv. Мужчина, по версии ведомства, пытался по специальной программе взять ссуды и использовать их для выплаты зарплаты сотрудникам, аренды, а также выплаты процентов по другим кредитам. Позже кредит могут списать полностью или частично, но для этого на предприятии должны сохраниться рабочие места.

Всего он подал 14 заявок. От общей запрошенной суммы Тристан получил 1,7 миллиона долларов.

Американец брал кредиты на компании White Walker («Белый ходок»), Khaleesi («Кхалиси») и The Night’s Watch («Ночной дозор»).