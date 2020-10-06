Протестующие захватили мэрию Бишкека Фото: REUTERS

В столице Киргизии всю ночь 6 октября шли протесты демонстрантов, которые погромами выражали свое недовольство и несогласие в связи с результатами парламентских выборов в Республике.

Так, во вторник митингующие смогли добраться до здания мэрии Бишкека и захватили его. Эту информацию агентству 24.kg подтвердил глава города Азиз Суракматов.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома. Там они устроили погром и пожар на верхнем этаже здания. Кроме этого, демонстранты освободили из СИЗО экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и осужденного за коррупцию бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Всего в результате столкновений, по предварительным данным, пострадали около 130 человек, среди которых есть и те, кто отвечает за правопорядок в городе. Многие из них были госпитализированы.