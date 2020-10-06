Последние новости на утро 6 октября 2020: Президент Киргизии допустил аннулирование итогов парламентских выборов

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 6 октября 2020 года: Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил аннулирование итогов парламентских выборов в республике. Он поручил ЦИК максимально тщательно изучить результаты голосования. Жээнбеков принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию в государстве, заявила во вторник, 6 октября, в Бишкеке пресс-секретарь лидера Толгонай Стамалиева. Она также отметила, что президент держит все происходящее под контролем, пишет ТАСС.

За ночь в Бишкек протестующие ворвались на территорию Белого дома, устроили пожар в здании правительства, освободили из СИЗО экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и осужденного за коррупцию бывшего премьер-министра Сапара Исакова, а также захватили мэрию.

Тем временем в Роспотребнадзоре РФ выяснили, кто имеет врожденную защиту от коронавирусной инфекции. В ведомстве заявили, что это те, в чьих генах имеются определенные мутации. Белок ACE2, который covid-19 использует для проникновения в клетки дыхательных путей, может облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.

Кому сейчас хорошо, так это американскому президенту Дональду Трампу. Его выписали из госпиталя после коронавируса. В свою резиденцию он полетел на вертолете под радостные крики его сторонников и фанатов, а по прибытии, первым делом снял маску.