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Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти

Глава государства отдал силовикам приказ не открывать огонь
Ксения АНУФРИЕВА
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Президент Киргизии призвал лидеров партий успокоить своих сторонников

Президент Киргизии призвал лидеров партий успокоить своих сторонников

Фото: Султан ДОСАЛИЕВ

Президент Киргизии заявил, что этой ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Он отдал силовикам приказ не открывать огонь.

- Минувшей ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Они решили использовать выборы в качестве поводы, чтобы нарушить общественный порядок. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации, - цитирует слова Сооронбая Жээнбекова его пресс-служба.

Сооронбай Жээнбеков также призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников и не нагнетать обстановку.

- Успокойте своих сторонников и уведите их из мест скопления. Не надо поддаваться призывам провокатором. Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные вещи. Я призываю всех вернуться в правовое поле, - сказал глава государства.

Напомним, что протесты начались в республике после парламентских выборов в минувший понедельник. Демонстранты захватили Белый дом, мэрию столицы государства, а также здание правительства. По последним данным, в результате беспорядков уже пострадали 590 человек, один из них погиб.

Как сообщал сайт kp.ru, глава государства допустил аннулирование итогов парламентских выборов в Киргизии. Он поручил ЦИК внимательно изучить итоги голосования. Сооронбай Жээнбеков принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию, сказала его пресс-секретарь.

Волнения в Киргизии после парламентских выборов