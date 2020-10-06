В США отметили прогресс по переговорам о ядерных вооружениях с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Переговоры по вопросу контроля над ядерными вооружениями, которые в минувший понедельник провели спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и заместитель главы МИД России в Хельсинки, привели к очень важного прогрессу. Об этом заявил лидер делегации США во вторник, 6 октября.

- Благодарю президента Финляндии Саули Ниинистё и замечательный народ этой страны за их великодушное гостеприимство. Они разрешили провести у них важнейшие переговоры между американской и российской стороной по контролю над ядерными вооружениями. В результате данных консультаций был достигнут очень важный прогресс, - написал Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, в конце лета США обсудили с Россией соглашение по ядерному оружию. Москва призвала Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора, характеризуя его как золотой стандарт в области разоружения.