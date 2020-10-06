Ученые нашли необычные отложения в одной из рек на Камчатке Фото: Нигина БЕРОЕВА

Эксперты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии нашли необычные плотные отложения во впадающей в Авачинский залив реке Налычева. Они также зафиксировали изменение цветы воды, рассказал во время беседы с журналистами временно исполняющий обязанности главы института Александр Варкентин.

- В правом притоке к реке Налычева есть некоторые странности визуально. Цвет воды изменился, на дне появились необычные отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные. На берегах кое-где появилась пена, - сообщил он.

По словам Александра Варкентина, специалисты взяли из этих мест пробы воды и грунта, материалы уже отправили на исследования в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток. Образцы для анализа также отдали Следственном комитету. Так, пробы будут изучать три независимых лаборатории. Результаты исследований позволят выяснить, какие факторы привели к случившемуся — природные или техногенные.

Врио руководителя института отметил, что пока что рано делать какие-либо однозначные выводы, ведь результатов анализов нет.