Протестующие в Киргизии «назначили» нового мэра Бишкека Фото: REUTERS

Протестующие в Киргизии сторонники партий, которые не смог которые не смогли пройти в парламент страны, «назначили» нового мэра Бишкека. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в мэра Бишкека

- Мэрию города захватили около 30 сторонников оппозиционных партий. Требований они не выдвинули, однако «избрали» нового народного мэра до момента назначения согласно законодательству, - рассказала в интервью «Интерфаксу» советник градоначальника Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова. Сообщается, что «мэром» Бишкека стал Жоошбек Коеналиев.

Напомним, что протестующие минувшей ночью захватили здание Белого дома, где располагаются парламент Киргизии и администрация президента. После этого в здании случился пожар. Огонь охватил крыло Белого дома, где расположены рабочие места сотрудников аппарата законодательного органа.