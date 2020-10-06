ФСБ задержала российского военного за передачу секретных сведений Эстонии. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали российского военнослужащего и его брата, которые передавали относящиеся к государственной тайне секретные сведения спецслужбам Эстонии. Об этом во вторник, 6 октября, рассказали агентству ТАСС в Центре общественных связей российской ФСБ.

- ФСБ в Центре общественных связей задержала военнослужащего вооруженных сил России и его брата, постоянно проживающего на территории Эстонии. Они собирали и передавали эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну данные, - сообщили представители правоохранительного органа.

Отмечается, что следователи уже завели уголовное дело по статье за государственную измену. Согласно санкциям, предусмотренным данной статьей Уголовного кодекса, военнослужащему и его брату может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Пока что суд принял решение заключить обоих задержанных под стражу.