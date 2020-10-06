Графолог объяснила, какие изменения подчерка должны вызывать тревогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Графолог объяснила, какие изменения почерка должны вызывать тревогу. Стиль письма словно зеркало отражает перемены, происходящие с человеком.

Графологи научились определять, о чем свидетельствует наклон и ширина букв, а также нажим и толщина линий. Тонкости диагностики раскрыла руководитель проекта «Графология для HR» Анна Самойленко.

Линии могут отражать «ситуативные» изменения. Это указывает на эмоциональное состояние человека. Например, когда он нервничает, то почерк становится более резким и беспорядочным. А когда расслаблен, то линии напротив становятся более мягким и гармоничным. Сила нажима свидетельствует о физическом состоянии человека. Если нажим становится слабее, то можно говорить об усталости.

Едва заметные линии буквально кричат о необходимости отдыха, важно пересмотреть режим сна и рабочего времени. Человек истощен, могут начать другие, более серьезные проблемы со здоровьем.

- Если с возрастом нажим становится тоньше, это значит работоспособность падает и энергии недостаточно. Можно сравнивать линии с образцами, написанными годом ранее, - советует графолог в беседе с Пятым каналом.

Угловатость почерка указывает на упрямство или дипломатичность человека. Эта особенность проявляется в более старшем возрасте, а в молодости линии могут быть более мягкими.

- Углы отвечают за упрямство, то есть углы — это твердость в почерке. Мягкие линии — это дипломатичность, умение подстроиться под ситуацию, - резюмирует специалист.

Критерий читабельности почерка указывает на коммуникативные способности человека, его желание быть открытым и понятным. Если с возрастом читать написанное стало труднее, значит человека перестало интересовать мнение окружающих.

Произошла обратная ситуация и почерк улучшился - можно говорить о том, что человек «стал лучше слушать других».

Волнистость линий указывает на эмоциональность человека. Сильная волна – сильные эмоции, возможно даже проявление агрессии или чрезмерной эксцентричности.

Ситуация, при которой почерк становится более аккуратным, указывает на проявление мудрости и рассудительности у обладателя.

Ранее графолог Анна Шадрова рассказала, что можно узнать о человеке с помощью бессознательных рисунков во время телефонных разговоров и долгих совещаний, пишет газета "Известия".