Новые случаи заражения коронавирусом в России на 6 октября 2020: инфекцией заразились еще 11 615 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 6 октября 2020 Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в России выявлено 11 615 зараженных коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Оперативный штаб по борьбе с пандемией опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 6 октября 2020.

Отмечается, что за минувшие сутки в государстве полностью выздоровело 6 252 человека, погибли 188 пациентов.

С начала пандемии в России зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, известный вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил эффективность средств индивидуальной защиты от коронавируса, а также объяснил увеличение количества новых зараженных в России. По его словам, это связано с влиянием осеннего сезона, снижением общего иммунитета и увеличением контактов между людьми в закрытых помещениях.