Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 6 октября 2020: в столице заразились 4082 человека

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 6 октября 2020 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки на территории российской столицы медики выявили еще 4082 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб по борьбе с пандемией опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 6 октября 2020.

Сообщается, что за один день в городе госпитализировали более тысячи пациентов с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве подтверждено 4 082 новых случая инфицирования коронавирусом. За день в больницы попали 1 049 пациентов с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 253 человека, - говорится в данных от штаба.

Отмечается, что 12,5% среди заболевших — дети, 41,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% — от 46 до 65 лет, еще 11,4% — от 66 до 79 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

Как писал сайт Kp.ru, московский мэр Сергей Собянин призвал жителей российской столицы соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.