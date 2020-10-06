Асад обвинил Эрдогана в инициации конфликта в Карабахе Фото: REUTERS

Сирийский президент Башар Асад заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган был главным инициатором обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью изданию РИА Новости во вторник, 6 октября.

- Он поддерживает террористов в Ливии, а также был главным подстрекателем и инициатором накануне возобновившегося конфликта в Нагорном Карабахе, - заявил Башар Асад.

Напомним, что конфликт в очередной раз обострился неделю назад. Стороны противостояния активно обвиняют друг друга в боевых действиях и обстрелах, а позже опровергают заявления своего противника.

Накануне, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Минская ОБСЕ не может повлиять на вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе и "не способна справиться" со своей основной задачей по мирному урегулированию ситуации.