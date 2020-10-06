Тотальный диктант и Google проведут семнадцатичасовой онлайн-марафон 17 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тотальный диктант и компания Google 17 октября этого года проведут семнадцатичасовой онлайн-марафон, который будет посвящен основной теме диктанта 2020 года – космосу. Марафон пройдет на YouTube-канале проекта Тотальный диктант и будет доступен на канале YouTube Russia.

Сообщается, что онлайн-марафон объединит трансляции для всех часовых зон, лекции экспертов по филологии, приветствия участников проекта из разных стран мира, квиз в онлайн-режиме, а также спектакль.

В настоящее время к Тотальному диктанту присоединились уже 702 города из 64 государств. В российской столице 101 площадка сможет вместить примерно четыре тысячи участников. В столице проекта этого года Санкт-Петербурге откроется 90 площадок, способных принять до пяти тысяч человек. В культурном центре России текст для пишущих будет читать автор диктанта Андрей Геласимов из Главного штаба Эрмитажа.

Начнется семнадцатичасовой онлайн-марафон 17 октября в 7:30 по столичным часам, принять участие в нем сможет любой желающий. Регистрация на площадки и онлайн-диктант стартует 8 октября в 5:00 по московскому времени на totaldict.ru.