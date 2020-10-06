Установлена личность погибшего в аварии со звездой «Холостяка» Викторией Коротковой

Установлена личность погибшего в аварии со звездой «Холостяка». Фото: Личная страница Коротковой в соцсетях

Правоохранители установили личность погибшего в результате аварии с участием звезды популярного шоу «Холостяк» и модели Викторией Коротковой, которая произошла ночью 6 октября в центре Москве. Как сообщили kp.ru в полиции, от полученных трав на месте аварии скончался житель Москвы, 39-летний Александр Новиков.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось на Кутузовском проспекте: Виктория Короткова ехала на «Гелендвагене» и не заметила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Ближайший подземный переход находился в 150 метрах от места, где автомобиль знаменитости сбил мужчину. После этого Новикова откинуло на встречную полосу дороги, где на него совершил наезд автомобиль «Ягуар XK».

Пешеход от полученных травм погиб на месте, а Короткову госпитализировали в медицинское учреждение на «скорой» с ушибом голеней. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

Напомним, что недавно в сети появилось видео с места данного смертельного ДТП.