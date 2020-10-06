Москва приблизилась к пику середины весны по заболеваемости коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Более четырех тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали врачи за минувшие сутки в российской столице. Это говорит о том, что Москва уже приблизилась к пиковым значениям середины весны по заболеваемости данной инфекцией. Об этом во вторник, 6 октября, рассказала во время беседы с журналистами заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- У нас сегодня зарегистрировано два негативных антирекорда. Медики выявили более четырех тысяч новых инфицированных, и, что еще более печально, за минувшие сутки в городе госпитализировали более тысячи зараженных. Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны, - сообщила она.

Анастасия Ракова отметила, что госпитализированные за прошедший день в Москве пациенты с подтвержденным коронавирусом болеют им в средней или тяжелой формах.