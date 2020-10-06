Кремль прокомментировал расследование дела Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля после заявлений российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, обвинившего спецслужбы России в своем «отравлении», заявил, что пока что ничего нового в разбирательстве данного дела не произошло. Берлин по-прежнему не предоставил никаких данных по ситуации. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью РИА Новости во вторник, 6 октября.

- Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Германии, однако он молчит. Больше комментировать здесь нечего, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, намерены ли российские власти подать в суд за клевету или не будут обращать внимания на высказывания Алексея Навального.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что врачи из берлинской клинике Charite не нашли в анализах российского политика Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ. Министр отметил, что Россия не в курсе, действительно ли специалисты из Франции и Швеции сами брали анализы у Навального.