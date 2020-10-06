Собянин: новые ограничения в Москве введены, потому что к рекомендациям врачей прислушиваются далеко не все Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днем сложнее и драматичнее. Он объяснил, что новые ограничения в Москве введены, потому что к рекомендациям врачей прислушиваются далеко не все.

- Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. Более 25 процентов новых заболевших коронавирусом в Москве - пенсионеры, и лишь 10-15 процентов из них заражается от членов семьи, - отметил градоначальник.

Мэр города также напомнил, что количество госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 сегодня превысило одну тысячу человек, установив новый негативный антирекорд.

- Точно выполнение требований по нахождению на домашнем режиме детей и пенсионеров, а также больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима — все это может приостановить нарастание распространения заболеваниям Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни, - подчеркнул Сергей Собянин.

Как писал сайт kp.ru, столица находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет.