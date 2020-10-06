В России МРОТ будет превышать прожиточный минимум с 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава российского министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что минимальный размер оплаты труда в стране будет расти быстрее, чем прожиточный минимум после введения новой методики расчета в следующем году. Об этом министр сказал на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике во вторник, 6 октября.

Он отметил, что в ведомстве шли дискуссии по поводу уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и МРОТ.

- Надо отметить, что у нас первый раз эти величины будут разорваны, и произойдет это уже в следующем году. МРОТ труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это примерно 90 рублей, еще через год эта сумма уже достигает почти 500 рублей. Это значит, что показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум, - заявил Антон Котяков, назвав такую систему «одним из инструментов борьбы с бедностью».

Министр труда также отметил, что в 61 регионе России прожиточный минимум занижен, что говорит о недофинансировании даже минимального набора, необходимого человеку для повседневной жизни.