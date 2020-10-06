Нобелевский комитет по физике Шведской королевской академии объявил лауреата награды по физике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нобелевский комитет по физике Шведской королевской академии наук во вторник, 6 октября, назвал имя нового обладателя одной из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования. Нобелевская премия по физике 2020 вручена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез за открытия, касающиеся одного из самых необычных явлений во Вселенной - черной дыры.

Роджер Пенроуз был награжден Нобелевской премией «за открытие того, что формирование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности». Ученый изобрел гениальные математические методы для исследования общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Он наглядно продемонстрировал, что данная теория приводит к образованию черных дыр.

Сэр Роджер Пенроуз знаменит во всем мире, потому что с математической точки зрения объяснил устройство мироздания. Его научные заслуги отметила королева Елизавета ІІ: В 1994 году она посвятила ученого в рыцари, а ее предшественница до этого удостоила эксперта этим званием Исаака Ньютона в 1705 году. Еще семь лет назад корреспонденту «Комсомольской правды» посчастливилось побеседовать с легендарным космологом, профессором Оксфордского университета, прибывшим в Москву и узнал, существуют ли аномалии во Вселенной и параллельные миры.

Рейнхард Гензель и Андреа Гез удостоились этой почетной награды «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики». Эксперты обнаружили, что некий невидимый и чрезвычайно тяжелый объект «управляет» орбитами звезд в центре нашей галактики. Единственным объяснением феномена стала сверхмассивная черная дыра.

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