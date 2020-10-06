Путин предложил подумать о льготах для выполнивших нормы ГТО россиян Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин предложил подумать над предоставлением льгот и скидок для жителей государства, которые сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом глава страны сообщил во вторник, 6 октября, в ходе заседания Совета по физкультуре и спорту.

- Об этом всем, разумеется, следует подумать, - сказал Владимир Путин, оцениваю соответствующую инициативу губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Глава региона, выступая на заседании Совета, предложил стимулировать интерес россиян к комплексу «Готов к труду и обороне» с помощью таких специальных льгот и скидок в спортивных магазинах.

В ходе заседания Владимир Путин поручил разработать меры для сохранения физической активности спортсменов и других жителей государства на случай введения новых мер безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Российский лидер также сообщил, что средняя продолжительность жизни в России за 10 лет увеличилась на 4,5 года - такая положительная динамика напрямую связана с популяризацией спортивного образа жизни.