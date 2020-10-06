Доктор Мясников рассказал, когда надо вызывать скорую и думать о госпитализации

Врач общей практики и телеведущий подчеркнул, в каких случаях стоит вызывать врача на дом Фото: Иван МАКЕЕВ

Одышка, сонливость, сухость во рту и учащенное сердцебиение - первые признаки коронавирусной инфекции, после которых точно стоит вызвать врача на дом. Об этом во вторник, 6 октября, рассказал врач общей практики и телеведущий Александр Мясников.

"Обычно при COVID одышка может появиться между 4-м и 8-м днями. Если она умеренная, не мешает разговору и позволяет подняться, например, на 2 лестничных пролета, то у молодых людей без хронических болезней это вряд ли указывает на проблему. Если одышка появляется на 2-й - 3-й день от первых проявлений симптомов (повышение температуры, кашель), ограничивает физическую активность или возникает в покое - это всегда серьезно", - сообщает Мясников на своей странице в Instagram.

Среди дополнительных симптомов, с которыми следует обратиться к врачу, он также отметил обезвоживание, головокружение, резкое мочеиспускание, постоянную температуру выше 38, заторможенность, сонливость, апатию и спутанность мыслей.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Александр Мясников еще раз напомнил о том, что в группе риска коронавирусной инфекции находятся люди старше 65 лет, а также все те, кто страдает от диабета, ожирения, сердечных болезней включая гипертонию, хронических заболеваний легких, почек, печени. С особой осторожностью стоит подходить к своему здоровью заядлым курильщикам и тем, кто испытывает иммунодефицит.

При этом, по мнению эксперта, если температура тела до 38, присутствует ломота в теле, мышечная боль, головная боль и боль в горле, а также кашель без одышки - нет необходимости вызывать скорую.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в данный момент Москва является лидером по числу заболевших за сутки среди регионов России. В столице подтверждено 4 082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом за прошедшие сутки госпитализировано 1 049 пациентов.