Разработчик «Новичка» оценил внешний вид оправившегося после болезни Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внешний вид Алексея Навального, оправившегося и давшего первое интервью после своей болезни, напоминает человека после бытового отравления или комы из-за сахарного диабета, а не жертву отравления фосфорными боевыми веществами. Об этом заявил во вторник, 6 октября, разработчик «Новичка» Леонид Ринк.

- По внешнему виду пациента могу сказать – это нормальный вид после пищевого отравления, что очевидно. Сейчас говорить про следы фосфорного отравления? Если его не было. Лучше с врачами поговорить о том, как выглядят люди после естественной комы от диабета. Именно вот так они и выглядят через неделю, - сообщил эксперт в интервью РИА Новости.

Разработчик яда напомнил о коллеге, который случайно отравился «Новчиком» в 1987 году. Он несколько месяцев провел в коме, затем болел долгое время и не смог поправиться, тем более за такой короткий срок.

- И это не единичный случай. Знаю тех, кто даже издали с 15-20 метров на этот яд посмотрели, а потом четыре месяца в коме лежали. Пока всю кровь от родственников не влили в них, четыре месяца лежали в коме, - добавил Леонид Ринк.

Напомним, что сегодня Дмитрий Песков после заявлений российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, обвинившего спецслужбы России в своем «отравлении», заявил, что пока что ничего нового в разбирательстве данного дела не произошло. Представитель Кремля подчеркнул, что ФРГ все еще не предоставила никаких данных по ситуации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что врачи из берлинской клинике Charite не нашли в анализах российского политика Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.