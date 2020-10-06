Инфекционист: за 2-3 месяца у россиян будет выбор, чем прививаться от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение двух-трех ближайших месяцев у жителей России какую именно вакцину от коронавируса делать. Никто не заставляет прививаться именно сегодня, вакцинации в нашей стране осуществляется в добровольном порядке, заявил врач-инфекционист Николай Малышев в ходе пресс-конференции о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России во вторник, 6 октября.

Доктор медицинских наук отметил, что необходимо некоторые время, чтобы ученые смогли «наработать вакцины», после чего препаратов будет уже несколько.

- Пока что есть лишь одна вакцина, всех настораживает, что всех поголовно хотят привить одним препаратом. Но это не так, у человека будет выбор. За эти два-три месяца столько воды утечет и столько всего появится, так что можно успокоиться. Никто сейчас не заставляет делать прививку, это только в добровольном порядке, - подчеркнул Николай Малышев.

Инфекционист уточнил, что пройдет некоторые время и люди будут решать самостоятельно, вакцинироваться или нет, поскольку по закону по вакцинопрофилактике человек может отказаться.

Ранее сайт kp.ru писал, что эксперт объяснил разницу между российской вакциной “Спутник V” и ее зарубежными аналогами. Оказалось, что все препараты используют один и тот же принцип действия, различаются только механизмы доставки.