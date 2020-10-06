"Надеемся, что ситуация будет решена мирно": МИД РФ дал первый комментарий по Киргизии Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России дало первый комментарий по происходящему в Киргизии.

В ведомстве заявили, что выражают надежду на мирно решение ситуации в правовом поле, а также представители МИД призывают все силы проявить ответственность.

- Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии - своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны, - говорится в официальном комментарии, опубликованном на сайте дипведомтсва.

Напомним, ранее сообщалось, что после проведения выборов в парламент в Киргизии на улицы столицы вышли толпы митингующих. Они требовали отмены результатов голосования и проведение новых.

Участники акции протеста прорвались на территорию Белого дома, устроили там пожар, освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО и выпустили осужденного за коррупцию бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Также они захватили здание мэрии Бишкека.