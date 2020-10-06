Турция заявила о готовности работать с Россией по урегулированию в Карабахе Фото: REUTERS

Власти Турции выразили готовность работать с Россией по карабахскому урегулированию. Об этом во вторник, 6 октября, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Представитель ведомства также отметил, что эта ситуация нуждается "в решении в корне".

- Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне Азербайджана. Странам, в том числе России, нужно быть на стороне справедливости. Россия находится в "минской тройке" и имеет отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.

Напомним, в сентябре между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся конфликт относительно непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Власти каждого государства уже ввели военное положение и объявили о мобилизации населения.

Тем временем, Россия и ряд других стран призвали глав воющих стран немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.