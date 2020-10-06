Эксперт объяснил, почему россияне боятся прививаться от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только четверть россиян готовы сделать прививку от коронавируса, остальные предпочитают обойтись без уколов.

Заведующий Лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов объяснил, почему такой низкий процент тех, кто поддерживает метод профилактики.

Эксперт отметил, что в российском менталитете - настороженно относиться к любым профилактическим мероприятиям.

- Многие мучаются неопределенностью: вроде бы коронавирус страшен, а вроде и нет, вроде вакцина есть, а вроде и не понятно, будет она работать или нет. Не ясна так же процедура восстановления после болезни, - отмечает в беседе с ОТР Михаил Костинов.

Эксперт считает, что реабилитация так же необходима, как вакцина. Те, кто тяжело перенес заболевание, могут столкнуться с серьезными последствиями для организма.

- Сегодня вакцина фактически проходит третью клиническую фазу испытаний, не только у нас, но и в других странах. Сегодня нужно делать прививки, хотя бы от гриппа, чтобы защититься хотя бы от одной инфекции, -заключил ученый.

В воскресенье, 4 октября, в стране был зафиксирован максимальный прирост заболевших COVID-19 за последние месяцы — 10 499 человек. Последний раз 10-тысячная отметка по количеству выявленных случаев превышалась 15 мая: тогда страна уже сидела на всеобщей самоизоляции.Вирусологи ждут прихода второй волны в регионы, пишут "Известия".