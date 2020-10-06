Правительство выделит более 11 млрд рублей на выплаты борющимся с коронавирусом медикам

Кабмин выделил более 11 млрд рублей на выплаты борющимся с коронавирусом медикам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кабмин выделил более 11 млрд рублей на выплаты борющимся с коронавирусом медикам. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11 254 904,3 тыс. рублей на предоставление... из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств... по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - уточняется в документе, опубликованным во вторник, 6 октября, на официальном портале правовой информации.

Напомним, в начале апреля 2020 года Президент России Владимир Путин предложил установить надбавки медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Меры поддержки были продлены до октября. Также в августе этого года правительство дополнительно выделяло около 66 млрд рублей на поддержку медиков, которые работают с коронавирусными больными.