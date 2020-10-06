Самые неэффективные способы лечения гриппа: советы врача

Медик раскритиковала чеснок, прогревание над картофелем и другие народные методы Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Начался сезон гриппа и простуды, а значит, в ход пошли народные методы лечения. Но они далеко не так полезны, как может показаться, уверена кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, врач-педиатр Ирина Добрецова.

Аскорбинка и лимон. Казалось бы вкусная конфетка должна насыщать организм витаминами и бороться с опасными вирусами, но не все так просто.

- Витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. Вы можете ежедневно есть лимоны и другие цитрусовые, покупать биодобавки с витамином С или аскорбинку, но вероятность того, что вы подхватите вирус, будет такая же, как и у людей, не принимавших витамин С,- рассказала «Ридусу» Добрецова.

Педиатр уверена, что куда больше пользы организму принесут фрукты и овощи, они богаты различными витаминами и микроэлементами. Не стоит возлагать все надежды на витамин С.

Чесночный амулет – это известный бабушкин метод, когда детям на шею вешают «украшение» из чеснока.

- Прекрасный способ отпугнуть окружающих. При пандемии актуально, а вот от гриппа не поможет. Хотя чеснок и славится своими противовирусными свойствами.

Куда больше пользы принесет элементная гигиена: чаще мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию и реже трогать лицо, - советует медик.

Дышать над картошкой, чтобы победить насморк – этот метод эксперт относит к опасным. Вместо избавления от недуга, можно получить ожог слизистых.

Тазик с горячей водой, чтобы парить ноги – этот совет можно использовать во благо.

- Совет как снять стресс в конце рабочего дня: добавить в воду ароматические масла, соль, массажные шарики для ног. Получится отличная терапия для снятия стресса, домашние точно оценят такой метод,— посоветовала Ирина Добрецова.