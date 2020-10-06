Глава Амурской области Василий Орлов: «Готовы выделять средства на внедрение новых практик в сфере школьного питания»

Бесплатным питанием в Приамурье сегодня обеспечиваются 42 тысячи учеников начальных классов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Амурская область готова перенять лучшие практики в сфере школьного питания и вложить средства в организацию качественного и здорового рациона для детей. По мнению главы региона Василия Орлова, важно подходить к этой задаче комплексно и следить не только за меню школьников, но и за тем, как организован процесс питания, как оформлены столовые, насколько квалифицированный персонал работает в них. На совещании при участии замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко и руководителя АНО «За школьное питание» Владимира Чернигова губернатор представил региональную программу по формированию культуры здорового питания.

- Важно не просто кормить детей, но и воспитывать их, - подчеркнул Василий Орлов. - Здесь все играет роль: оформление столовых, то, как одеты работники, как они себя ведут. Поступило предложение проведения грантового конкурса на лучшую школьную столовую. Полностью его поддерживаю. Также стоит обратить внимание на такие новые практики, как открытие школьных кафе. Мы готовы выделять средства на современную мебель и оформление.

До нового года в Приамурье будет разработано типовое меню для школьников на основе здоровых и полезных блюд. При его составлении обязательно будет учитываться мнение детей и родителей.

- Я сторонник того, чтобы стандартизировать меню в школах, везде оно должно быть одинаковым. Это эффективно с точки зрения и ценообразования, и доступности продуктов, - считает Василий Орлов. - В некоторых территориях такая организация питания уже работает, но далеко не во всех. До нового года необходимо проанализировать этот вопрос и разработать типовое меню с учетом мнений детей и родителей. Если необходимо, нужно сделать два разных меню для северных и южных территорий.

В Приамурье активно модернизируется материально-техническая база для организации школьного питания: на закупку нового оборудования в этом году областной бюджет выделил 120 млн рублей. При этом стоит задача не просто заменить старую технику, а приобрести современное энергосберегающее оборудование, которое упростит и ускорит срок приготовления пищи и сохранит в блюдах все полезные вещества.

Горячим питанием в регионе сегодня обеспечиваются 42 тысячи учеников начальной школы. С октября прошлого года школьников начали кормить бесплатными завтраками за счет областного бюджета. В этом учебном году благодаря федеральному софинансированию стоимость бесплатных блюд выросла почти вдвое, что позволило существенно улучшить рацион детей.

Чтобы выяснить, насколько семьи школьников устраивает меню, был проведен мониторинг удовлетворенности «Питание глазами родителей». Исследование показало, что большей части участников опроса (это почти 15 тысяч человек) нравится, как кормят детей в школе: родители довольны качеством блюд и объемом порций.