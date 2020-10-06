В Мирном успешно финишировал автопробег на газовом топливе

4 октября в городе Мирный успешно финишировал Всероссийский экологичный автопробег на газовом топливе «Из Питера в Мирный». В понедельник состоялась встреча участников, компаний-организаторов и представителей региональных органов власти.

«Во многом благодаря упорству, творческой деятельности и конструктивному взаимодействию с региональными органами власти, была проделана большая, востребованная работа, направленная на популяризацию природного газа, решение актуальных социально-экономических и инфраструктурных проблем на территориях прохождения пробега», - отметил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

За время путешествия участники автопробега посетили знаковые исторические места и памятники природы. «Кузнецкая крепость», «Курганский автобусный завод», памятник великому русскому летчику Валерию Чкалову, боевой катер «Герой» и многие другие интересные места. Одним из последних пунктов автопробега стала Братская ГЭС в Иркутской области, после чего автоколонна финишировала в Мирном.

В целом автомобили участников автопробега прошли 8 315 километров и посетили свыше 20 регионов России. В регулярном составе автоколонны следуют легковые автомобили Lada Largus и Lada Vesta, тягач Scania и автобус НеФАЗ. Газовое оборудование работало стабильно и исправно.

Как подчеркнул заместитель исполнительного директора – начальник управления транспорта АК «АЛРОСА» (ПАО) Руслан Сизонов, проделанная работа разоблачает самые распространенные мифы об использовании природного газа. Данный проект продемонстрировал, что, в первую очередь, газ – экологически чистый и более дешевый вид топлива. Обратим внимание, что общая сумма расходов автомобиля Lada Vesta из Петербурга в Кемерово составила всего 5 790 рублей.

7 октября стартует второй автопробег на газомоторном топливе по маршруту село Иенгра (Нерюнгринский район) – Якутск.