Россияне рассказали, за какую сумму готовы трудиться Фото: Анастасия Осипова

Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной. 35% хотят получать 70-90 тысяч рублей. 29% устроит сумма от 50 до 70 тысяч рублей, а 19% респондентов согласны на зарплату менее 50 тысяч рублей.

Только 17% опрошенных оценивают свой труд в 90 тысяч рублей и выше. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном компанией IDF Eurasia.

Если же зарплата будет ниже, то предложение от работодателя примут треть россиян, они закроют глаза на свои ожидания и выйдут на работу.

А вот 52% респондентов при худших условиях скорее откажутся, чем согласятся. Категорично не согласны снизить свои зарплатные требования 17% россиян, вполне возможно, что это люди, которые оценивают свой труд дороже всего.

Что касается условий работы, то на фоне пандемии коронавируса одним из важных составляющих стала добровольная медицинская страховка. Ее мечтают заполучить 63% респондентов, сообщает ТВЦ.

44% ищут компанию, где давали бы беспроцентные займы и предлагали доплату в случае временной потери трудоспособности или ухода в декрет.

О компенсации проезда или корпоративном автомобиле говорят 35% опрошенных, а 43% россиян считают важной возможность перейти на дистанционный режим работы.

Ранее в Общественной палате РФ предложили доплачивать МРОТ к зарплате людям пенсионного возраста, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации при введении новых ограничений в связи с коронавирусом, пишет RT.