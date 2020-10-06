В России создадут Фонд защиты детей Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский президент Владимир Путин во вторник, 6 октября, подписал Указ о создании Фонда защиты детей. Документ опубликован и размещено на официальном сайте правовой информации.

- Для защиты прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", - сообщается в документе.

Отмечается, что учредителем от имени России станет Минпросвещения, а в составе учредителей будут выступать Общероссийский общественно-благотворительный Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.

Выбирать руководителя для управления Фондом, согласно указу, будут на съезде. Срок, на который будет избираться кандидат, составляет пять лет. Финансирование этой организации поручено обеспечивать правительству РФ.