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В России создадут Фонд защиты детей

Указ подписал президент Владимир Путин
Юлия КЕКОВА
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В России создадут Фонд защиты детей

В России создадут Фонд защиты детей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский президент Владимир Путин во вторник, 6 октября, подписал Указ о создании Фонда защиты детей. Документ опубликован и размещено на официальном сайте правовой информации.

- Для защиты прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", - сообщается в документе.

Отмечается, что учредителем от имени России станет Минпросвещения, а в составе учредителей будут выступать Общероссийский общественно-благотворительный Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.

Выбирать руководителя для управления Фондом, согласно указу, будут на съезде. Срок, на который будет избираться кандидат, составляет пять лет. Финансирование этой организации поручено обеспечивать правительству РФ.