В Киргизии отключили банкоматы из-за протестов Фото: REUTERS

В Киргизии президент Союза банков республики Анвар Абдраев сообщил об отключении банкоматов и изъятии денег их них.

- По опыту 2005 и 2010 года вы знаете, что в те события доходило до нехороших действий, которые происходили мародерства и взламывали банкоматы. Исходя из этого печального опыта и было принято такое решение, - объяснил Абдраев, слова которого цитирует Sputnik Киргизия. До какого срока не будут работать банкоматы, он не уточнил.

Напомним, ранее в Киргизии недовольные результатами парламентских выборов недовольным демонстранты вышли на улицы столицы. Им удалось прорваться на территорию Белого дома, в котором позже случился пожар.

Кроме этого, участники акции протеста выпустили экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, который содержался в СИЗО, и освободили осужденного за коррупцию бывшего премьер-министра Республики Сапара Исакова.