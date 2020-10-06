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Путин назвал сентябрь наиболее удобным месяцем для единого дня голосования

Он считает, что это именно то время, когда "все на месте"
Юлия КЕКОВА
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Путин назвал сентябрь наиболее удобным месяцем для единого дня голосования

Путин назвал сентябрь наиболее удобным месяцем для единого дня голосования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин выразил мнение, что сентябрь можно считать наиболее удобным месяцем для единого дня голосования.

- Лето закончилось, а значит семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Мы исходим из того, что для людей проведение выборов в сентябре - удобнее всего, — сказал глава государства на встрече с лидерами думских фракций, показал в эфире телеканал "Россия 24".