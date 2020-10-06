TikTok поддержит фестиваль NAUKA 0+

TicTok поддержит фестиваль NAUKA 0+ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году некоторые мероприятия 15-м Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ пройдут в TikTok. Соцсеть погрузит пользователей в мир “физики будущего”.

С 9 по 18 октября на платформе пройдут самые захватывающие мероприятия фестиваля. Пользователи смогут посмотреть церемонию открытия фестиваля, послушать лекции Нобелевских лауреатов и даже задать вопрос космонавтам на МКС.

Кроме этого участники получат шанс выйти на связь антарктической станцией “Прогресс”, принять участие в челлендже “Наука вокруг” и многое другое. Все это можно будет сделать прямо в TikToc. Трансляции мероприятий будут проводиться в аккаунте Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Участники челленджа “Наука вокруг" смогут примерить на себя роль учен6ого. Они должны будут рассказать о привычных явлениях и вещах, объяснив их с точки зрения науки в формате коротких видеороликов.

- Мы уверены, что “упакованный” в короткий креативный видеоформат научный и образовательный контент имеет огромный потенциал для поколения людей с “клиповым мышлением”, - рассказывает Надежда Лапина, старший операционный менеджер TikTok.