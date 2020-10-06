Астрономы получили самый детальный снимок области рождения звезд

Изображение дает самое детальное на сегодняшний день представление о структуре области формирования молодых звезд.

Астрономы международной обсерватории Gemini получили детальный снимок плотного облака пыли и газа, в котором формируются звезды. Технология адаптивной оптики, которую использовали ученые, позволила в десять раз повысить четкость и получить самое подробное на сегодняшний день изображения туманности Киля.

Туманность Киля — большая яркая туманность в южном полушарии неба. Ее площадь в 500 раз больше, чем у известной туманности Ориона. В ее пределах формируются сразу несколько молодых звездных скоплений. Однако области звездообразования - это плотные сгустки газа и пыли, практически непрозрачные для оптических и ультрафиолетовых волн. Детально рассмотреть их можно только в инфракрасном свете. В этом заключается главная сложность исследования, опубликованного в журнале Astrophysical Journal Letters.

Для того чтобы заглянуть через внешние слои пыли и сделать детальный снимок, Патрик Хартиган и астрономы его группы из Универсиета Райса в Хьюстоне использовали 8,1-метровый телескоп Gemini South в чили, для съемки в ближнем инфракрасном диапазоне. В рамках исследования дополнительно применялась технология адаптивной оптики, компенсирующая эффекты турбулентности в атмосфере Земли.

В результате получился снимок, на котором видно ряд необычных структур туманности. Таким образом, новое изображение дает самое детальное на сегодняшний день представление о структуре области формирования молодых звезд и планет, а также показывает новые виды взаимодействий между облаком пыли и газа и скоплениями молодых массивных звезд. Уточняется, что обработка результатов наблюдений проводилась в Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии Национального научного фонда США.