Вводить пропускной режим в Москве нет необходимости, заявили власти Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Москвы пока не планируют возобновлять в столице введение пропускного режима для передвижения по городу из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24", на данный момент такой необходимости не возникает.

- Пока такой необходимости нет, и мы очень надеемся, что ее и не возникнет, отметил Ефимов.