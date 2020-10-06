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Вводить пропускной режим в Москве нет необходимости, заявили власти

Вице-мэр столицы выразил надежду, что такой надобности и не возникнет
Юлия КЕКОВА
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Вводить пропускной режим в Москве нет необходимости, заявили власти

Вводить пропускной режим в Москве нет необходимости, заявили власти

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Москвы пока не планируют возобновлять в столице введение пропускного режима для передвижения по городу из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24", на данный момент такой необходимости не возникает.

- Пока такой необходимости нет, и мы очень надеемся, что ее и не возникнет, отметил Ефимов.