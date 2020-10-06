В Кремле назвали деградацией ситуации в Нагорном Карабахе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация, происходящая в Нагорном Карабахе демонстрирует деградацию и ухудшение обстановки в непризнанной республике. Об этом 6 октября заявили в Кремле.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, там гибнут люди, а это является неприемлемым. Также он отметил, что главе государства РФ докладывали обо всех обращениях по Карабаху.

- Понятен эмоциональный фон таких обращений на фоне того, что пока ситуация деградирует, продолжают гибнуть люди, что абсолютно неприемлемо, - сказал Песков, слова которого цитирует "Российская газета".