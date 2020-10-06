Российский Су-27 перехватил над Черным морем четыре британских военных самолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские средства по контролю воздушного пространства перехватил четыре военных самолета, которые приближались к российской границе. Об этом kp.ru 6 октября сообщили в Национальном центре управления обороны РФ.

Отмечается, что для опознавания воздушных целей в небо поднялся истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал самолеты как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя «Тайфун» и самолет-заправщик КС-3, которые имеют принадлежность к ВВС Великобритании.

Российский самолёт сопроводил их над акваторией Черного моря.

- Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 5 октября российский Су-27 перехватил два самолета в небе над Балтийским морем - самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции.