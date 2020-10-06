Эксперты ОЗХО нашли в анализах Навального вещество, которое не считается запрещенным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вещества, которые были найденные в организме российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, не внесены в списки запрещенных препаратов. Об этом сообщили в Твиттер эксперты ОЗХО, где сообщили об отправке отчета ФРГ.

Отмечается, что характеристикам этого вещества практически аналогичны "Новичку.

Тем временем, в Министерстве иностранных дел России уже высказались по этому поводу. Там отмечают, что все многочисленные запросы Генпрокуратуры РФ в адрес Германии, Франции и Швеции, до сих пор остаются без внимания и якобы "все еще рассматриваются"

Напомним, блогеру Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву. Пилоты посадили воздушное судно в Омске, где его сразу же госпитализировали местные врачи. Затем по настоянию супруги оппозиционера, Навальный был доставлен в немецкую клинику "Шарите", где больше месяца проходил лечение. Там же немецкие врачи взяли у него анализы, но результаты так и не представили России, которая неоднократно отправляла запросы.